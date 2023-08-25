Врачи Нижневартовска успешно прооперировали мужчину, которому грозила ампутация руки

Житель Мегиона так сильно порезался стеклом, что едва не потерял руку. К нему на помощь пришли врачи нижневартовской окружной клинической больницы – их рано утром экстренно вызвали в медучреждение соседнего города.

Ткани пациентка были рассечены до кости, нарушилось кровоснабжение предплечья, что грозило ампутацией конечности. У мужчины наблюдался геморрагический шок, вызванный острой болью и обильной потерей крови. Доктора незамедлительно провели операцию – она длилась 40 минут.

«После хирургической обработки раны, мы совместно с врачом-сосудистым-хирургом Самандарбеком Казаковым сшили всю переднюю группу мышц плеча, сосудисто-нервный пучок, тем самым восстановили кровоток и чувствительность поврежденной конечности», – рассказывает врач-хирург Михаил Котвелиев.

После стабилизации состояния, пациента перевели в окружную больницу Нижневартовска для дальнейшего восстановления под наблюдением профильных специалистов.

«Отметим, что в таких экстренных и сложных случаях, ключевую роль играет время. Врачам необходимо успеть прооперировать пострадавшего, пока нервные ткани не начали отмирать и есть шанс восстановить кровоток. Сейчас мужчина прошел полный курс лечения и выписан домой с рекомендацией амбулаторного наблюдения», – подчеркнули в окружной больнице Нижневартовска.