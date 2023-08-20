Известные спортсмены проведут общегородскую зарядку в Нижневартовске

В Нижневартовске 22 августа состоится общегородская зарядка, посвященная Дню государственного флага России. Форма одежды участников должна соответствовать одному из цветов флага страны, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Зарядку проведут знаменитые спортсмены города. А именно: мастер спорта России по боксу Дмитрий Захаров, мастер спорта России по плаванию Елизавета Агапитова и заслуженный тренер России по боксу Руслан Куштанов.

Зарядка начнется в 8 часов утра на стадионе «Центральный» (улица 60 лет Октября, 20/1).