В Нижневартовске арестовали мужчину, который зарезал свою любовницу на улице

Вартовчанина, который зарезал свою любовницу, арестовали на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба СК ХМАО.

«По ходатайству старшего следователя следственного отдела по городу Нижневартовск, городским судом арестован обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время по уголовному делу назначено производство судебно-медицинской экспертизы, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается», – рассказали в управлении следственного комитета Югры.

Напомним, что инцидент произошел 10 августа во дворе дома по улице Чапаева. Женщина собиралась рассказать обо всем супруге обвиняемого, за что тот нанес ей несколько ударов колющим предметом.