Доктора из Нижневартовска спасли мужчину с тромбом в мозге

Нижневартовские врачи впервые провели механическое удаление тромба из артерий головного мозга. Пациента доставили в больницу после ДТП с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Однако во время компьютерной томографии у мужчины были обнаружены признаки тромбоза средней мозговой артерии без признаков инфаркта головного мозга. Об этом у себя в соцсетях рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

При формировании ядра инфаркта образуется патологический очаг в виде сосудистого некроза и зоны ишемической полутени-участка головного мозга с критическим дефицитом кровоснабжения, но еще не потерявшем жизнеспособность. Зона полутени постепенно замещается на инфаркт, поэтому чем меньше ядро инфаркта и больше полутень, тем благоприятней исход операции.

Период, когда ишемическая полутень больше, а ядро инфаркта меньше называется «терапевтическим окном», которое является «золотым» временем для оказания помощи пациенту.

«Врачи приступили к тромбоэкстракции. Через прокол в паху в сонную артерию установили катетер, через который ввели контраст для окрашивания сосудов головного мозга. Затем определили точное место расположения тромба в мозговой артерии, подвели стент-ретривер- инструмент для захвата и удаления тромба к месту его расположения. Далее раскрыли сетчатый наконечник стент-ретривера, и тромб оказался внутри него, а затем быстро и безопасно вывели тромб наружу», – написал глава югорского депздрава.

Спустя сутки после операции пациента перевели в неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения на дальнейшее лечение.

Отмечается, что за 1 секунду развития мозгового инсульта безвозвратно уничтожается 32 тысячи мозговых клеток, 230 миллионов связей между клетками мозга и человек стареет на 7-8 часов, поэтому каждая минута промедления может стоить человеку жизни.