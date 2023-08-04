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В Нижневартовске изъяли двух детей из семьи алкоголиков

В Нижневартовске детей из неблагополучной семьи поместили в Центр помощи

В Нижневартовске изъяли двух детей из семьи алкоголиков
Фото: ru.freepik.com

В Нижневартовске изъяли двух детей из неблагополучной семьи. Родители несовершеннолетних вели аморальный образ жизни и ранее их уже лишали прав. До этого семья неоднократно подвергалась проверкам, но отец с матерью продолжали пить алкоголь.

Инициатором проверок стала неравнодушная тетя несовершеннолетних по линии матери, которая и обратилась в Управление по опеке. Отметим, что один из четырех детей, с согласия родителей, проживает с ней, второй — с бабушкой.

«После проверок оказалось, что образовательные учреждения дети посещали не регулярно, продукты питания в доме либо отсутствовали, либо имелись в ограниченном количестве, дети выглядели неопрятно, ходили в грязной одежде, часто болели. Помимо этого, по месту жительства многодетной семьи, присутствовала антисанитария, в квартире имелся беспорядок», – сообщили в УФССП Югры.

Сами родители добровольно решение суда не исполняли, стали скрываться, двери квартиры не открывали. После того, как приставы получили решение суда, детей незамедлительно изъяли.

На сегодняшний день, двое несовершеннолетних находятся в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Они обеспечены всем необходимым и смогут видеться со своими родными братом и сестрой, а их отцу и матери придется потрудиться, чтобы доказать свою родительскую состоятельность и восстановить родительские права.


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Сегодня в 11:03, просмотров: 179, комментариев: 0
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