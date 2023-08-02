За сутки в Нижневартовске выпала 10-дневная норма осадков

В Нижневартовске устраняют последствия непогоды. За сутки в городе, по данным авиационного метеорологического центра АО «Нижневартовскавиа», выпала 10-дневная норма осадков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В настоящее время бригады управления по дорожному хозяйству и благоустройству работают в усиленном режиме. Ночью также привлекали силы подрядчиков для ликвидации подтоплений. На данный момент ведутся работы по устранению последствий вечернего ливня, в ходе которого выпала декадная норма осадков», - сообщилив городском департаменте ЖКХ.

Продолжается очистка от песка и земли на улично-дорожной сети, откачка воды, открытие и проверка на наличие заторов ливневых колодцев. При необходимости очищают от мусора, также идет очистка кюветов вдоль дорог.