Альберт Батыргазиев одержал победу в бою в Ханты-Мансийске

Боксер из Нижневартовска, олимпийский чемпион Альбер Батыргазиев победил доминиканца Фрэнсиса Фромету во время боя в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает Федерация бокса РФ.

Югорский боец отстоял десять раундов, чтобы в итоге окончить поединок со счетом 99:91, 100:90, 97:93 в свою пользу. Отмечается, что это первое поражение у Форметы.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку, я ее чувствовал, – подчеркнул Альберт Батыргазиев. – С каждым раундом мы прибавляли, никто не хотел уступать, каждый из нас старался навязывать свой бокс. Думаю, на протяжении десяти раундов зрители смогли насладиться красотой бокса, где не было никаких грязных моментов. Мне было приятно разделить с ним ринг. Спасибо, Фрэнсис Фромета. При этом я признаюсь, что недоволен своим выступлением. Есть недоработки, есть и другие моменты, над которыми нужно работать. Скажу одно – не получилось реализовать то, что нарабатывали. Но главное – победа».

Тренер спортсмена рассказал, что следующий бой Альберта Батыргазиева запланирован на 21 октября в Перми в рамках форума «Россия – спортивная держава» на совместном турнире с лигой Ural FC.