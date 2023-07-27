Выпускница из Нижневартовска создала комикс, посвященный первопроходцам Самотлора

Выпускница Нижневартовского государственного университета (НВГУ) Ольга Козлова создала посвященный первопроходцам Самотлора комикс. В нем рассказывается история о покорении самого крупного месторождения нефти в России.

«Основные герои сюжета — настоящие люди, нефтяники-первооткрыватели. По словам художницы, история вдохновлена рассказами дедушки ее мужа, который отдал свою жизнь работе на Самотлоре», - рассказали в пресс-службе департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.

В создании произведения девушке помогли фотографии и книги, а также преподаватели факультета искусств и дизайна НВГУ. Прочитать комикс можно здесь.