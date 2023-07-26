СК начал проверку из-за травмирования ребенка в детском саду Нижневартовска

Следователи организовали процессуальную проверку по факту травмирования ребенка в детском саду №80 «Светлячок» в Нижневартовске. Ранее в соцсетях появилась информация, что один из воспитанников садика получил перелом ключицы, но его родителям об этом не сообщили.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлено видеообращение жительницы Нижневартовска, которая сообщила, что ее ребенок получил в детском саду травму в виде перелома ключицы, при этом работники учреждения не уведомили о произошедшем родителя», - сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО в своем телеграм-канале.

Там добавили, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки. Действиям работников дошкольного образовательного учреждения будет дана правовая оценка.

Проверку также начали в городском департаменте образования. «По ситуации, произошедшей в детском саду №80 “Светлячок”, департаментом образования города организована служебная проверка. По ее результатам будет определена степень вины сотрудников детсада и приняты соответствующие меры», - отметил замдиректора департамента Дмитрий Котов.