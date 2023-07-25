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​Пьяный югорчанин на ВАЗе попытался удрать от полицейских, но безуспешно

Пьяный водитель ВАЗа устроил гонки в Нижневартовске - ему грозит реальный срок

​Пьяный югорчанин на ВАЗе попытался удрать от полицейских, но безуспешно
Фото: pixabay

В Нижневартовске нетрезвый водитель пытался скрыться от полицейских, но безуспешно. Теперь ему грозит реальный срок, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Инцидент произошел в ночное время. Сотрудники ДПС в ходе патрулирования заметили автомобиль ВАЗ-21140, который ехал неуверенно, петляя. Полицейские решили остановить водителя для проверки документов.

Однако автомобилист проигнорировал требование автоинспекторов. Вместо этого он увеличил скорость и попытался скрыться. Нарушителя задержали на одной из улиц Мегиона. За рулем находился 23-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 1,176 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.

В отношении югорчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет.


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Сегодня в 11:53, просмотров: 121, комментариев: 0
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