Пьяный водитель ВАЗа устроил гонки в Нижневартовске - ему грозит реальный срок

В Нижневартовске нетрезвый водитель пытался скрыться от полицейских, но безуспешно. Теперь ему грозит реальный срок, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Инцидент произошел в ночное время. Сотрудники ДПС в ходе патрулирования заметили автомобиль ВАЗ-21140, который ехал неуверенно, петляя. Полицейские решили остановить водителя для проверки документов.

Однако автомобилист проигнорировал требование автоинспекторов. Вместо этого он увеличил скорость и попытался скрыться. Нарушителя задержали на одной из улиц Мегиона. За рулем находился 23-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 1,176 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.

В отношении югорчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет.