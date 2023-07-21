Свыше 3 тысяч человек посетили экоэтнодеревню в Нижневартовске

В 2022-2023 годах более 3 тыс. человек посетили экоэтнодеревню под открытым небом в Нижневартовске. Уникальная площадка открыта на территории СОК «Радуга» («Молодежного центра» города), сообщает пресс-служба администрации города.

«Проект экоэтнопарка создан на средства гранта губернатора. «Жемчужина» базы построена представителями коренных малочисленных народов Севера», - говорится в сообщении.

За последнее время территория базы заметно преобразилась - например, здесь появился один из самых больших веревочных парков Югры. Сейчас на площадке экоэтнопарка строят лыжно-биатлонный центр.

Экоэтнодеревня стала победителем Всероссийского конкурса в сфере этнографического туризма и окружного «Лидеры туриндустрии Югры» в номинациях «Лучший этнографический маршрут» и «Лучшая этнодеревня».