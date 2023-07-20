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Новая многофункциональная спортплощадка появится в Нижневартовске в июле

На территории СОК «Олимпия» в Нижневартовске почти достроили спортплощадку

Новая многофункциональная спортплощадка появится в Нижневартовске в июле
Фото: администрация Нижневартовска

В конце июля жители Нижневартовска смогут посетить новую многофункциональную спортивную площадку, расположенную на территории СОК «Олимпия». Объект включает в себя турниковый комплекс, футбольную панну, комплекс из семи тренажеров под теневым навесом и велотренажеры, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Пространство оснащено травмобезопасным покрытием, есть система видеонаблюдения. Новое место – отличная альтернатива гаджетам и возможность с пользой провести время», − говорится в сообщении.

Всего за летний период в Нижневартовске появятся восемь таких многофункциональных спортивных площадок.


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Сегодня в 11:45, просмотров: 115, комментариев: 0
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