В Нижневартовске обустроят пешеходную зону рядом с храмом по просьбе горожан

В Нижневартовске на улице Маршала Жукова, в районе храма благоверного князя Александра Невского, появится новая пешеходная зона. Специалисты уже приступили к ее обустройству, сообщает пресс-служба администрации города.

«В городском департаменте ЖКХ сообщили, что подрядчик проводит подготовку к ремонту тротуара – его расширят. Он будет шириной около трех метров и выполнен из плитки. Общая протяженность тротуара составит более 80 метров», - рассказали подробности в пресс-службе, добавив, что зону благоустраивают по просьбе горожан.

Кроме того, на территории в районе храма благоустроят подходы и площадку под остановочный павильон, установят скамейки, урны и новую остановку, высадят деревья. Работы должны завершиться до конца сентября.