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Вартовчане получат новую пешеходную зону рядом с храмом

В Нижневартовске обустроят пешеходную зону рядом с храмом по просьбе горожан

Вартовчане получат новую пешеходную зону рядом с храмом
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

В Нижневартовске на улице Маршала Жукова, в районе храма благоверного князя Александра Невского, появится новая пешеходная зона. Специалисты уже приступили к ее обустройству, сообщает пресс-служба администрации города.

«В городском департаменте ЖКХ сообщили, что подрядчик проводит подготовку к ремонту тротуара – его расширят. Он будет шириной около трех метров и выполнен из плитки. Общая протяженность тротуара составит более 80 метров», - рассказали подробности в пресс-службе, добавив, что зону благоустраивают по просьбе горожан.

Кроме того, на территории в районе храма благоустроят подходы и площадку под остановочный павильон, установят скамейки, урны и новую остановку, высадят деревья. Работы должны завершиться до конца сентября.


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Сегодня в 17:53, просмотров: 65, комментариев: 0
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