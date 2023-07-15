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У библиотеки Нижневартовска появится Литературный сквер

В Нижневартовске высадили 70 деревьев и кустарников для будущего сквера

У библиотеки Нижневартовска появится Литературный сквер
Фото: vk.com/ofnv86

В Нижневартовске возле Городской библиотеки №5 появится Литературный сквер «Классики и современники». Благодаря общественникам, любителям книг и просто неравнодушным гражданам удалось облагородить территорию – посажено около 70 деревьев и кустарников, распределен грунт.

Совсем скоро установят скамейки с изображениями великих деятелей литературы: Пушкина, Достоевского, Чехова, Гоголя. Также появятся стилизованные фонари.

«Напомню, в 2022 году мы победили в конкурсе социально-значимых проектов в рамках реализации программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании СИБУР с проектом «Литературный сквер «Классики и современники». Почему «Классики и современники»? Классики – это великие русские писатели и поэты, а современники – это мы с вами», – пояснила заведующая сектором проектной деятельности МБУ «Библиотечно-информационная система» Наталия Азарова.


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Сегодня в 16:03, просмотров: 169, комментариев: 0
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