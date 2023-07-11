Следователи Нижневартовска провели проверку по факту гибели рабочего на производственной базе

Следственный отдел Нижневартовска провел проверку инцидента, в котором погиб рабочий на производственной базе. Напомним, что во время транспортировки бетонной сваи конструкция сломалась пополам и придавила мужчину. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«По версии следствия происшествие стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей лицами, ответственными за безопасное проведение работ на данном объекте», − рассказали в СУ СКР по Югре.

На настоящий момент по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.