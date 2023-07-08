Свыше 22 тысяч саженцев цветов высадили на улицах Нижневартовска

В Нижневартовске продолжаются работы по благоустройству. На территории общественных пространств и улицах города косят траву, ремонтируют и красят ограждения, устраивают газоны и разбивают цветники.

«Одно из важных направлений работы – приведение в порядок остановочных пунктов. Так, на этой неделе сотрудники УпоДХБ восстановили остановку на улице Нефтяников после разрушений, нанесенных вандалами. Неизвестные пытались разбить стекло», - сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Специалисты заменили поврежденные конструкции, а также установили удобную стойку для объявлений, обновили лавочку и сделали по низу павильона специальную планку, защищающую от ветра.

Также в Нижневартовске продолжается посадка цветов. На улицах города высадили более 22 тысяч саженцев цветов. Среди них - агератум, сальвия блестящая, бархатцы, цинерария, капуста декоративная, различные виды петуний.