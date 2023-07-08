Вартовчанка потеряла деньги при покупке путевок в Абхазию в интернете

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стала 33-летняя местная жительница, которая решила купить путевки в Абхазию и нарвалась на мошенников, сообщили в пресс-службе УМВД по Нижневартовску.

Девушка рассказала полицейским, что решила отдохнуть с семьей в Абхазии и стала искать путевки в интернете. Найдя подходящее предложение, она заполнила заявку и оставила адрес электронной почты. Спустя время ей пришел пакет документов: счет на оплату проживания в пансионате, лист бронирования и договор на оказание услуг.

«Сайт не вызвал никаких подозрений у заявительницы при бронировании номера в отеле. На нем имелись строчки с выбором даты заселения, привлекательные цены и описание отеля с картинками. О том, что сайт был полностью скопирован аферистами, девушка узнала после оплаты и обратилась в полицию. Ущерб от преступных посягательств составил 91 тысячу рублей», - отметили в пресс-службе ведомства.

В полиции напомнили, что в период летнего отдыха активизировались мошенники, которые создают зеркальные сайты пансионатов, отелей и обманывают доверчивых югорчан. С виду фишинговый сайт практически не отличается от оригинала, и люди, не задумываясь, переводят деньги за несуществующие билеты и бронирование номеров.