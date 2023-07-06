Восемь жителей Нижневартовска предстанут перед судом за незаконную организацию азартных игр

Следовали Нижневартовске завершили расследование уголовного дела о незаконной организации азартных игр. Восемь жителей города заработали на этом не менее 16 млн рублей, теперь они предстанут перед судом, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«В период с декабря 2021 по май 2022 года обвиняемые, действуя согласовано между собой, организовали и проводили на территории города Нижневартовска азартные игры с использованием игрового оборудования, − говорится в сообщении. − Незаконные игровые клубы находились в помещениях по улицам Северной и 60 лет Октября. Участники преступной группы соблюдали меры конспирации – вход в клуб осуществлялся только по пропускам, сами заведения функционировали под видом букмекерской конторы, где якобы принимались ставки на партии в шахматы. Фактически же в заведениях проводились азартные игры с использованием игровых автоматов».

Сейчас на имущество обвиняемых – деньги, нежилые помещения, автомобили и другие транспортные средства наложен арест на сумму свыше 13 млн рублей.