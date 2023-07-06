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Преступная группа из Нижневартовска заработала на незаконных азартных играх 16 млн рублей

Восемь жителей Нижневартовска предстанут перед судом за незаконную организацию азартных игр

Преступная группа из Нижневартовска заработала на незаконных азартных играх 16 млн рублей
Фото: ru.freepik.com

Следовали Нижневартовске завершили расследование уголовного дела о незаконной организации азартных игр. Восемь жителей города заработали на этом не менее 16 млн рублей, теперь они предстанут перед судом, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«В период с декабря 2021 по май 2022 года обвиняемые, действуя согласовано между собой, организовали и проводили на территории города Нижневартовска азартные игры с использованием игрового оборудования, − говорится в сообщении. − Незаконные игровые клубы находились в помещениях по улицам Северной и 60 лет Октября. Участники преступной группы соблюдали меры конспирации – вход в клуб осуществлялся только по пропускам, сами заведения функционировали под видом букмекерской конторы, где якобы принимались ставки на партии в шахматы. Фактически же в заведениях проводились азартные игры с использованием игровых автоматов».

Сейчас на имущество обвиняемых – деньги, нежилые помещения, автомобили и другие транспортные средства наложен арест на сумму свыше 13 млн рублей.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 65, комментариев: 0
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