Женщине провели кесарево сечение, но после ее состояние резко ухудшилось

Врачи перинатального центра в Нижневартовске спасли молодую мать, которая попала в реанимацию на следующий день после родов. У женщины выявили острый эндометрит, сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

29-летняя роженица имела в анамнезе одни роды путем кесарева сечения, после чего ее прокесарили второй раз. По словам врачей, состояние малыша удовлетворительное, однако молодой матери на вторые сутки стало хуже, и ее перевели в реанимацию.

«Инфекционные факторы, осложнившие течение данной беременности у пациентки, которые протекали на фоне анемии и пиелонефрита, привели к развитию жизнеугрожающей системной воспалительной реакции», — сообщили в департаменте.

Женщину удалось спасти, а ее и малыша уже выписали.