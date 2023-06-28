Депутат пообещал вознаграждение строителям, что закончат возведение больницы в Нижневартовске к осени

Депутат думы ХМАО Владимир Зиновьев пообещал наградить строителей больницы-долгостроя в Нижневартовске элитным коньяком. Однако для этого работы должны быть завершены к осени. Об этом сообщает URA.RU.

«Я ни с кем персонально не спорил. Но поставлю строителям коньяк Hennessy XO, если больница заработает к осени», — подчеркнул народный избранник.

Напомним, что медучреждение пытаются возвести уже 11 лет. Замгубернатора Азат Ислаев в ходе заседания координационного совета заявил, что долгострой будет сдан в эксплуатацию.

«До первого августа будут сданы гараж, цех утилизации и блок питания, до 30 августа — основные корпуса больницы: блоки «А» и «Б». 1 сентября Нижневартовская центральная окружная больница на 1 100 коек будет полностью сдана в эксплуатацию», — сказал он.

Сейчас на объекте трудятся 232 специалиста. Идут работы по чистовой отделке помещений, устройству инженерных систем, ведутся пуско-наладочные работы.