Пациентка из Нижневартовска обратилась с желтухой, но у нее нашли другую редкую патологию

Вартовчанка прибыла в больницу лечить желтуху, а у нее обнаружили редкое заболевание. Как оказалось, у женщины диагностировали дивертикул Ценкера, размером три сантиметра в диаметре. Это врожденная патология, при которой в верхней трети пищевода формируется мешотчатое углубление. Заболевание проявляется неприятным запахом изо рта, отрыжкой и сухим кашлем. По мере прогрессирования патологии на шее появляется округлое мягкое образование, увеличивающееся во время приема пищи.

Распространенность такой патологии составляет 2 случая на 100 000 пациентов. Главная опасность его в том, что он не имеет мышечного компонента и при эндоскопическом исследовании есть очень большие риски перфорации и выхода в средостенье.

«Мы были готовы к трудностям, которые могут возникнуть на нашем пути. На ход операции влиял не только дивертикул, но и огромное количество соматических заболеваний. При операции мы использовали дуоденоскоп, который имеет боковую оптику и при дивертикуле Ценкера ты идёшь вслепую. Но как я всегда говорю, благодаря хорошему материально-техническому обеспечению и профессионализму нашей команды мы можем оперировать пациентов с такими сложными патологиями», – комментирует заведующий эндоскопическим отделением Михаил Рыжиков.

В итоге операция прошла успешно: врачами-эндоскопистами был удален конкремент из холедоха, пациентка избавлена от желтухи и необходимости идти на открытое вмешательство. Послеоперационный период протекал гладко, и женщина выписана домой.