На жителя Нижневартовска завели уголовное дело за попытку убить сожительницу

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В совершении преступления подозревается 25-летний местный житель, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, днем 13 июня в одной из квартир дома по улице Ханты-Мансийская города Нижневартовска в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, подозреваемый нанес множественные ножевые ранения своей 22-летней сожительнице», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Девушку госпитализировали. Врачи оказывают ей медицинскую помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.