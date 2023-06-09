Следователи проверяют информацию о нападении бездомных собак на женщину в Нижневартовске

В Нижневартовске следователи организовали проверку после жалоб горожанки на нападение бездомных собак. По данным СМИ, животные напали на женщину в микрорайоне Солнечный и покусали ее, сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.

«По данному факту следственным отделом по городу Нижневартовск организована процессуальная проверка. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц городской администрации, ответственных за организацию работы в области обращения с бездомными животными», - говорится в сообщении.

Ранее в Нижневартовске собака укусила девочку. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял инцидент на контроль.