Пострадавшая от ураганного ветра набережная Нижневартовска готова к главному фестивалю года

На набережной Нижневартовска прибрались и восстановили снесенные ураганным ветром конструкции. Главная прогулочная зона города готова к проведению 46-го фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», который стартует уже сегодня, сообщает пресс-служба администрации.

«Ключевые площадки проведения мероприятий фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи" готовы и ждут посетителей», - отметили в пресс-службе.

Ураганный ветер прогулялся по набережной Нижневартовска в ночь с 7 на 8 июня. Он повредил конструкции и шатры, подготовленные к проведению фестиваля «Самотлорские ночи». Устранить основные повреждения получилось в течение суток.