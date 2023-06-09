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На набережной Нижневартовска восстановили снесенные ветром конструкции

Пострадавшая от ураганного ветра набережная Нижневартовска готова к главному фестивалю года

На набережной Нижневартовска восстановили снесенные ветром конструкции
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

На набережной Нижневартовска прибрались и восстановили снесенные ураганным ветром конструкции. Главная прогулочная зона города готова к проведению 46-го фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», который стартует уже сегодня, сообщает пресс-служба администрации.

«Ключевые площадки проведения мероприятий фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи" готовы и ждут посетителей», - отметили в пресс-службе.

Ураганный ветер прогулялся по набережной Нижневартовска в ночь с 7 на 8 июня. Он повредил конструкции и шатры, подготовленные к проведению фестиваля «Самотлорские ночи». Устранить основные повреждения получилось в течение суток.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 198, комментариев: 0
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