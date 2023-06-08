В Нижневартовске полностью сгорел автомобиль на перекрестке улиц Победы и 60 лет Октября

Этим утром в Нижневартовске вспыхнул автомобиль, в котором находились две пенсионерки. По словам очевидцев, в происшествии никто не пострадал − женщин вовремя высадил водитель транспортного средства, сообщили в Телеграм-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

«В 11:06 поступило сообщение о возгорании автомобиля. Пожар локализован в 11:14. Ликвидация (открытого горения) в 11:15. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», − говорится в сообщении ГУ МЧС России по Югре.

Напоминаем, ранее в Сургуте пятерых мужчин наградили за спасение людей из горящего дома.