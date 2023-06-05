ДТП с опрокидыванием автомобиля в Нижневартовске произошло по вине подростка

В воскресенье, 4 июня, в Нижневартовске случилось ДТП по вине 15-летнего подростка, который взял автомобиль отца. В результате аварии он получил травмы.

«Около 18:35 на улице Заводская в городе Нижневартовск, 15-летний юноша, управляя автомобилем «Nissan», по предварительным данным, допустил неуправляемый занос автомобиля с последующим опрокидыванием. Позднее сотрудниками полиции установлено, что юный водитель не имел права на управление, а автомобиль принадлежит его отцу», − сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие выходные на дорогах округа зарегистрировали восемь ДТП, в которых десять человек получили травмы. В их числе − трое несовершеннолетних.