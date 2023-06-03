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​В Нижневартовск на «Самотлорские ночи» приедут Ева Польна и Джанго

Фестиваль «Самотлорские ночи» пройдет в Нижневартовске в 46 раз

​В Нижневартовск на «Самотлорские ночи» приедут Ева Польна и Джанго
Фото: телеграм-канал "Югра-официально"

В Нижневартовске в разгар белых ночей, с 9 по 11 июня, пройдет ежегодный фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». Он состоится уже в 46-й раз, сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

«В течении нескольких дней жителей и гостей Нижневартовска ждут более 100 культурных, молодежных, спортивных, национальных мероприятий, в том числе — костюмированные шествия, ярмарки, выставки классического и современного искусства», - говорится в сообщении.

На фестиваль приедут популярные артисты - Ева Польна и Джанго. Участие в мероприятии также примут более 140 ремесленников со всей страны.


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Сегодня в 12:22, просмотров: 139, комментариев: 0
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