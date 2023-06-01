Тренер из Нижневартовска предстанет перед судом за несчастный случай в бассейне

В Нижневартовске перед судом предстанет тренер по плаванию, по вине которой произошел несчастный случай с подростком в бассейне. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Несчастный случай произошел 14 ноября 2022 года в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия», где проходили занятия для детей по плаванию. По версии следствия, тренер отвлеклась от наблюдения за подростками, в результате 14-летний мальчик погрузился под воду и оставался там некоторое время, что повлекло механическую асфиксию.

«Персоналом учреждения ребенок был извлечен из воды и по прибытии скорой медицинской помощи госпитализирован в больницу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мальчик остался жив, но его здоровью причинен тяжкий вред», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

В суд также направлено исковое заявление о взыскании со спортивного учреждения компенсации морального вреда в пользу подростка.