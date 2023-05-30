В Нижневартовске перекроют дороги для проведения Крестного хода

В Нижневартовске в предстоящее воскресенье, 4 июня, перекроют дороги в связи с проведением Крестного хода, посвященного празднованию Дня Святой Троицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.
Ограничения будут действовать в период с 9 до 14 часов. Для проезда автомобилистов закроют следующие улицы:
60 лет Октября (от Дружбы народов до Чапаева);
Дружбы народов (в створе улиц Ленина и 60 лет Октября);
Ленина (от Дружбы народов до Чапаева, четная сторона);
Чапаева (между улицами 60 лет Октября и Ленина, нечетная сторона).
Водителям рекомендуется заблаговременно продумывать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.