Купание в Оби может закончиться трагедией, предупредили вартовчан

В Нижневартовске с каждым днем становится все теплее. Согласно прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе воздух прогреется до +27 градусов. Отдыхать и загорать на берегах городских водоемов можно, но купание может привести к трагическим последствиям, предупреждают спасатели.

«Специалисты предостерегают: холодная вода – таит опасность. В Нижневартовске к тому же нет разрешенных для купания мест. Те, кто пренебрегает правилами, могут нанести серьезный вред здоровью. В худшем случае это может привести к летальному исходу. Особенно, когда речь идет о такой реке, как Обь», - сообщает телеграм-канал администрации города.

По словам начальника аварийно-спасательной службы МКУ Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» Андрея Фокина, Обь – одна из самых коварных рек. Опасной для жизни ее делают сильное течение и большая разница температур между поверхностью и глубиной.

В преддверии летнего сезона нижневартовские спасатели усиливают контроль у водных объектов и призывают горожан соблюдать правила безопасного поведения. В выходные на Комсомольском озере будут дежурить спасатели.

Ранее сообщалось, что для жителей Сургута обустроили три места отдыха у воды. На площадках можно только загорать - купаться в водоемах запрещено по причине несоответствия воды санитарно-эпидемиологическим требованиям.