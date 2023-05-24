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На озере в Нижневартовске утонул 14-летний мальчик

Спасатели вытащили тело подростка из озера Молодежное в Нижневартовске без признаков жизни

На озере в Нижневартовске утонул 14-летний мальчик
Фото: ГИМС МЧС России по Югре

Во вторник, 23 мая, на озере Молодежное в районе автодороги Нижневартовск – Радужный утонул 14-летний мальчик. Подросток отправился купаться с двумя друзьями и спустя время стал тонуть. Очевидцы услышали крики о помощи, однако не смогли спасти его и вызвали спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИМС МЧС России по Югре.

«Предварительно ребенок пошел купаться и стал тонуть, крики о помощи услышали очевидцы, попытались помочь, но не смогли, вызвали спасателей. На место происшествия прибыли оперативные службы, тело ребенка обнаружено и извлечено из воды без признаков жизни», – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи проводят процессуальную проверку. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза, рассказали в СУ СКР по Югре.


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Сегодня в 09:57, просмотров: 757, комментариев: 0
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