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​В Нижневартовске инвалид оказался заперт в квартире из-за сломанного подъемника

Следователи проверяют УК в Нижневартовске из-за запертого в квартире инвалида

​В Нижневартовске инвалид оказался заперт в квартире из-за сломанного подъемника
Фото: pixabay

В Нижневартовске следователи проверяют информацию о запертом в квартире инвалиде. По сообщениям СМИ, горожанин, передвигающийся на инвалидной коляске, проживает в доме №16 по ул. Героев Самотлора. При этом он не может выйти на улицу, поскольку в подъезде не работает подъемник для людей с ограниченными возможностями. На просьбы отремонтировать подъемник управляющая компания не реагирует.

«Следователи следственного отдела по городу Нижневартовск установят все обстоятельства ситуации, дадут правовую оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за содержание подъемного сооружения в рабочем состоянии, и примут меры к восстановлению прав проживающего в доме инвалида», - сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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Сегодня в 15:01, просмотров: 188, комментариев: 0
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