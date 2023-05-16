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Около трассы в Нижневартовске нашли мертвого мужчину

В районе СОНТ «Индустрия» в Нижневартовске нашли тело 56-летнего мужчины

Около трассы в Нижневартовске нашли мертвого мужчину
Фото: СУ СКР ХМАО-Югры

Накануне, 15 мая, около трассы в районе СОНТ «Индустрия» в Нижневартовске обнаружили тело 56-летнего мужчины. Признаков насильственной смерти не было выявлено, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«По данному факту следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится процессуальная проверка. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», − рассказали в ведомстве.

После проведения экспертизы будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, ранее на водохранилище в Сургуте нашли тело пропавшей женщины.


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Сегодня в 12:12, просмотров: 509, комментариев: 0
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