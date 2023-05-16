Водоснабжение после порыва на трубопроводе восстановили в Нижневартовске

Этим утром в Нижневартовске порыв на трубопроводе привел к отключению водоснабжению в многоквартирных домах. Восстановительные работы были завершены в 10:55, сообщили в пресс-службе ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

«С 09:00 до окончания работ в связи с устранением порыва на трубопроводе ХВС будет произведено отключение холодного водоснабжения следующим абонентам: Интернациональная, 53, 55, 59, 59а; Пермская, 9, 9а, 11; а также остановлено водоснабжение в пожарные гидранты: ПГ-10/21 (Пермская, 9), ПГ-10/14 (Интернациональная, 55). Производитель работ: ООО «Нижневартовские Коммунальные Системы», − говорится в сообщении.