Авиакомпания Utair запускает рейс из Нижневартовска в Минеральные Воды. Данные об этом рейсе уже появились в расписании аэропорта, отмечает телеграм-канал администрации города.

«Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing-738 еженедельно по средам до 28 сентября. Время вылета: из Нижневартовска в 19 часов 10 минут; из Минвод в 11 часов 40 минут. Время в пути составит более четырех часов», - говорится в сообщении.

Сейчас из Нижневартовска в Минеральные Воды летают самолеты авиакомпании «Азимут». Рейсы выполняются по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Со 2 июня появится дополнительный рейс по пятницам.