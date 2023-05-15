У мэра Нижневартовска появился новый заместитель по ЖКХ

В Нижневартовске на должность заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации назначили Анатолия Бокова. Бывший руководитель ООО «Нижневартовские коммунальные сети» приступил к своим новым обязанностям с понедельника, 15 мая, сообщили на сайте городской мэрии.

«На должность заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города с 15 мая 2023 года назначен Анатолий Николаевич Боков. Ранее он замещал должность руководителя обособленного подразделения в городе Нижневартовске ООО «Нижневартовские коммунальные системы». Стаж работы в системе ЖКХ − 34 года», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее заместитель мэра Нижневартовска Сергей Сериков ушел в отставку по собственному желанию.