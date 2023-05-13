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Югорчанин потратит четыре миллиона на поиски следов снежного человека

Нефтяник из Нижневартовска собирает экспедицию для разгадки тайн Югры

Югорчанин потратит четыре миллиона на поиски следов снежного человека
Фото: ru.freepik.com

Житель Нижневартовска и владелец нефтесервисных предприятий в ХМАО собирает экспедицию на четыре миллиона рублей, чтобы раскрыть загадки округа. В частности, мужчина хочет найти следы существования снежного человека, узнать секреты горы Пирамида и каменного города. Об этом пишет URA.RU.

«В своих путешествиях по ХМАО я столкнулся с необъяснимыми явлениями: видел странные светящиеся объекты вдали от человеческого жилья, загадочные строения нерукотворного производства, местные жители рассказывали нам о встречах со снежным человеком. Мы решили с помощью современных приборов исследовать эти места и разгадать их тайны», — рассказал югорчанин.


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Сегодня в 12:29, просмотров: 220, комментариев: 0
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