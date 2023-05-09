Власти Нижневартовска напомнили о запрете посещать городские леса

Власти Нижневартовска призвали горожан не забывать о безопасности в ходе празднования 9 мая. На территории муниципалитета продолжает действовать особый противопожарный режим, сообщает телеграм-канал администрации Нижневартовска.

В связи с этим запрещается:

выжигать сухую растительность;

использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне отведенных для этих целей местах;

разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листья и иные отходы на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ;

посещение городских лесов (в том числе въезд на автомобильном транспорте).

Если вы стали свидетелями фактов нарушений правил пожарной безопасности, следует незамедлительно звонить по телефонам: 101 или 112.