«Бессмертный полк в небе Югры» пролетит над Нижневартовском

В Нижневартовск прибыла пилотажная группа «Барсы», которая проводит акцию в честь Дня Победы «Бессмертный полк в небе Югры». Об этом сообщает телеграм-канал администрации города.

«Вартовчане и гости города смогут увидеть полет «Барсов» в районе набережной в 12 часов 30 минут (время может корректироваться)», - говорится в сообщении.

Над Нижневартовском пролетят самолеты, на фюзеляжах которых размещены фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. Всего на самолетах разместили около 1400 портретов ветеранов. Участие в акции примет губернатор Югры Наталья Комарова, отмечают региональные СМИ.