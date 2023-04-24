Спортсмен из Нижневартовска стал лучшим на первенстве Европы по самбо

Андрей Аюбов из Нижневартовска одержал победу на первенстве Европы по самбо. Он выступил в категории до 98 кг и уверенно провел три поединка, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Национальную сборную представил атлет из Нижневартовска Андрей Аюбов. Он уверенно провел все поединки, а в финале поборолся с израильтянином Итаем Пашински. Югорчанин из главной схватки вышел победителем», - говорится в сообщении.

Первенство Европы по самбо проходит в Израиле. Там собрались лучшие спортсмены со всего континента.