Четыре человека пострадали в ДТП в Нижневартовске

В субботу, 22 апреля, в Нижневартовске произошла авария с четырьмя пострадавшими. По информации Госавтоинспекции Югры, виновник ДТП отказался от прохождения освидетельствования.

«Около 22:10 в городе Нижневартовск, 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Geely», под управлением 44-летней женщины. В результате ДТП виновник автоаварии и его 46-летний пассажир, а также водитель «Geely» и его 14-летний пассажир получили травмы», − сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

Всего за минувшие выходные в округе зарегистрировали три ДТП, в которых семь человек получили травмы, в том числе один ребенок.