Вартовчанам рассказали, когда начнутся общегородские субботники

В Нижневартовске подготовка к летнему периоду перенесена на 26 апреля из-за погодных условий – в этот день начнут устанавливать лавочки и урны. Одновременно с этим стартует очистка остановок. Об этом изданию nv86.ru рассказал директор МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» Владимир Хвостанцев.

«Накануне праздников состоятся общегородские субботники, к которым приглашают всех желающих. Вартовчане могут сообщить о местах, где требуется уборка, вывоз снега или ремонт дорог, через различные каналы связи, включая платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», интернет-приемную или социальные сети», — сообщил он.