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Вартовчане смогут бесплатно съездить на кладбище в день поминовения усопших

На Радоницу в Нижневартовске будут работать пять бесплатных автобусов

Вартовчане смогут бесплатно съездить на кладбище в день поминовения усопших
Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске на Радоницу, 25 апреля, будут ездить пять бесплатных автобусов от остановки «Хоккейный корт» до кладбища. Об этом сообщает администрация города.

Транспорт будет курсировать по следующему маршруту: улица 60 лет Октября — улица Дружбы Народов — улица Ленина — улица Маршала Жукова — улица Северная, улица Индустриальная — Городское кладбище.

От остановочного пункта «Хоккейный корт»: 07.30; 08.00; 08.30; 08.50; 09.10; 09.30; 09.50; 10.10; 10.30; 10.50; 11.20; 11.50; 12.30; 13.00; 13.30; 14.00; 14.30; 15.00; 15.30; 16.00; 17.00 часов.

От остановочного пункта «Городское кладбище»: 08.25; 08.55; 09.25; 09.45; 10.05; 10.25; 10.45; 11.05; 11.25; 11.45; 12.15; 12.45; 13.30; 14.00; 14.30; 15.00; 15.30; 16.00; 16.30; 17.00; 18.00 часов.


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Сегодня в 14:36, просмотров: 421, комментариев: 0
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