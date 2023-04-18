Городские сборы для добровольцев пройдут в Нижневартовске

В Нижневартовске 22-23 апреля пройдут городские сборы для добровольцев. Принять участие в мероприятии могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации города.

Как сказано в анонсе, сборы будут интересны тем, кто хочет стать добровольцем и научиться помогать в поиске пропавших людей. Участники также смогут принимать участие в профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф.

Организатор сборов - АНО «Гуманитарный Добровольческий Корпус». Мероприятие пройдет по адресу ул. Интернациональная, 63 ( на территории 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО в Нижневартовске).

Для участия необходимо пройти регистрацию.