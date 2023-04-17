Нижневартовские врачи впервые провели эндоскопическую операцию у пациента с измененным кишечником

В Нижневартовске врачи удалили камни из желчного пузыря пациенту с измененным кишечником. Мужчина поступил в больницу с острой колющей болью в верхней части живота. Камни закупорили дуоденальный сосок и спровоцировали нарушение оттока желчи.

Ситуация усложнилась тем, что в анамнезе у горожанина числилась операция по удалению части двенадцатиперстной кишки, что изменило анатомическое строение кишечника. Такая особенность зачастую делает проведение операции эндоскопическим методом невозможным и пациенту показана открытая операция.

«Конкретно в этом случае мы учитывали возраст пациента – 79 лет и сопутствующие патологии, открытая операция повысила бы риски неблагоприятного исхода. Оценив наши технические возможности и навыки, приняли решение провести эндоскопическую папиллосфинктеротомию. В ходе операции мы рассекли дуоденальный сосочек и конечный отдел общего желчного протока. Затем с помощью специальной корзины извлекли желчные камни», – прокомментировал заведующий эндоскопическим отделением окружной больницы Нижневартовска Михаил Рыжиков.

Эндоскопическая операция при анатомически измененном строении кишечника в Нижневартовской больнице проводилась впервые. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и выписан домой.