В Нижневартовске ряд автобусов с 15 апреля перешли на летнее расписание

Автобусы Нижневартовска с 15 апреля перешли на летнее расписание движения. Об изменениях рассказали в пресс-службе администрации города.

«Напоминаем, что с 15 апреля режим работы автобусов по муниципальным маршрутам №3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 осуществляется по летнему расписанию движения», − говорится в сообщении.

Отметим, что с информацией о расписании движения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Нижневартовска в рубрике «Информация для граждан» в разделе «Транспорт и связь»