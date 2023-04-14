В Нижневартовске врачи восстановили зрение пациентке с запущенной катарактой

Нижневартовские офтальмологи вернули зрение женщине, которая шесть лет жила практически слепой. У 69-летней пациентки Заремы была запущенная стадия катаракты. Горожанка могла определить только направление света и больше ничего, предметное зрение – отсутствовало. Передвигалась с помощью посторонних. Об этом рассказал у себя в соцсетях глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«Операция факоэмульсификации проводится через 2,2 мм разрез: в камеру глаза вводится специальный микрохирургический инструмент, дробящий ядро катаракты, превращая ее в эмульсию. Затем на место старого хрусталика устанавливается искусственный хрусталик, представляющий собой гибкую линзу, по краям которой закреплены опорные элементы – «усики», при помощи которых линза будет удерживаться в правильном положении. После операции на глазах не остается ни одного шва», – написал он.

Две проведенные операции позволили восстановить зрение на 40% и это в раннем послеоперационном периоде. После долгих лет Зарема вновь смогла увидеть лица своих родных: «После стольких лет темноты, я наконец увидела сына, а у него уже седина на висках, а был парень с черными волосами…».

Всего в 2022 году операций, возвращающих зрение при катаракте, в Нижневартовской окружной клинической больнице проведено 1945, а в Югре – 5740.