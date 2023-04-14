Микроавтобус и «ВАЗ» столкнулись в Нижневартовске: есть пострадавший

ДТП с пострадавшим произошло утром накануне, 13 апреля, в Нижневартовске. По данным Госавтоинспекции Югры, 64-водитель микроавтобуса Ford, проезжая регулируемый перекресток, при повороте налево на зеленый сигнал светофора не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем «ВАЗ» под управлением 30-летнего мужчины.

В результате происшествия водитель «Лады» получил травмы, уточнили в ведомстве.

Это ДТП стало единственной аварией с пострадавшим за сутки в ХМАО. Также сотрудники Госавтоинспекции задержали 9 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 106 водителей и 51 - за нарушение правил перевозки детей.