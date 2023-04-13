Обновленный скейт-парк готов к запуску в Нижневартовске

В Нижневартовске завершилась реконструкция роллердрома, расположенного на улице 60 лет Октября в районе Центрального стадиона. Работы по обновлению спортивной площадки стартовали летом прошлого года. С просьбой реконструировать роллердром к властям города обратились подростки и молодежь города.

Площадь роллердрома составляет около 400 кв. м. На одной его части смонтировали фигуры для выполнения различных трюков: мэнуалбокс, рейлы, бэнки, фанбоксы, плаза, ступени и пул. Набор этих фигуров предложили сами юные спортсмены.

Вторая часть комплекса – площадка для круглогодичного использования: летом она подойдет для игровых видов спорта, а зимой на ней будут заливать каток. На территории роллердрома возвели пункт проката. К открытию нового зимнего сезона в нем разместят инвентарь, который можно будет взять на прокат. Также в помещении будет работать буфет.

Открытие роллердрома состоится в ближайшее время. Содержать площадку будет Дирекция спортивных сооружений.