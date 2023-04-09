Общегородские субботники пройдут в Нижневартовске

В Нижневартовске в апреле и мае планируется провести общегородские субботники. Принять в них участие могут все желающие горожане, общественные организации, предприятия и учреждения.

Некоторые субботники состоятся в рамках ежегодного месячника «Чистый город», который пройдет с 21 апреля по 26 мая. Активисты приведут в порядок общественные пространства.

«Традиционно особое внимание будет уделено местам, где состоятся праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и городского фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи-2023». Субботники запланированы 21 и 28 апреля, а также 4 и 5 мая», - сообщает телеграм-канал администрации Нижневартовска.